Fenerbahçe günün ilk antrenmanını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman saat 11:00'de başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman,sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Fenerbahçeli sporcular, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sabah antrenmanını noktaladı.
Çalışmalarda milli takımdan dönen oyuncular Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Miha Zajc de yer aldı. Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasına hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı idman ile devam edecek.
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