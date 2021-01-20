Fenerbahçe Gürkan Başkan'ı Muğlaspor'a kiraladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Muğlaspor'a kiralandığı bildirildi.

GÜRKAN BAŞKAN KİMDİR?

Gürkan Başkan, 1 Nisan 2002'de Bursa'da doğdu. Futbol hayatına 2013 yılında Bursa Ufukspor'un altyapısında başladı. Gürkan Başkan, 2014'de Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Stoper mevkinde görev alan Gürkan Başkan, Fenerbahçe'de U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarında görev aldı. Fenerbahçe altyapı takımlarında başarılı bir performans sergileyen Gürkan, 18 yaşında ve 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.



