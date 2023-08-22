Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin transferini resmen açıkladı! Bu ayrılığın hemen ardından Altay Bayındır da İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya'nın Valladolid Kulübüne transfer olduğunu duyurdu. Bu resmi ayrılığın ardından Altay Bayındır da transfer görüşmelerinde bulunmak için menajeriyle İstanbul'dan ayrıldı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol a takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

ALTAY BAYINDIR DA AYRILIYOR

Fenerbahçe kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Listenin başında yer alan Dominik Livakovic ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyi Çarşamba günü İstanbul'a getiriyor. İsmail Kartal'ın ısrarla istediği yıldız oyuncu için kulübüne 10 milyon euro bonservis ücreti ödenecek.

Bu transferin ardından forma şansı bulma ihtimali kalmayan Altay Bayındır, menajeriyle birlikte transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'dan ayrıldı.

