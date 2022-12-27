SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda?

27.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Hatayspor Spor Toto Süper Lig 16. haftasında karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maçın tarihi, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. "Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırıyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a konuk olan sarı lacivertliler, sahadan 2-0'lık yenilgiyle dönerek liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Peki Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Hatayspor'u Süper Lig'in 16. haftasında konuk edecek. Maç bugün oynanacak. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçında aldıkları yenilgi sonrası moral depolamak istiyor. Maçta Hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak açıklandı. "Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı bugün (27 Aralık 2022 Salı) oynanacak.

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.

Maç, saat 20:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR'U YENİP TEKRAR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanarak tekrar çıkış yakalamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe 14 karşılaşmada 29 puan topladı.

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 14 karşılaşmada topladığı 15 puan ile 14. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINDA 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King, Valencia

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Ze Luis

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, efsanesine şans tanımadı!Fenerbahçe, efsanesine şans tanımadı!
O maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'yeO maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'ye
Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

En Çok Okunan Haberler

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Müge Anlı sinirden ağladı! Rahmi Özkan suratına tükürdü: Canlı yayında akılalmaz olay

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Tarihe geçen söz! Ronaldo yanıtı sonrası herkes şaştı kaldı

Tarihe geçen söz! Ronaldo yanıtı sonrası herkes şaştı kaldı

Kafa attı, faturası ağır oldu! Bu görüntü...

Kafa attı, faturası ağır oldu! Bu görüntü...

Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!

Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

En etkileyici kareleri yakalamanızı sağlayacak! İşte 2022'nin en iyi kameralı telefon modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.