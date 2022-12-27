Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Hatayspor'u Süper Lig'in 16. haftasında konuk edecek. Maç bugün oynanacak. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçında aldıkları yenilgi sonrası moral depolamak istiyor. Maçta Hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak açıklandı. "Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı bugün (27 Aralık 2022 Salı) oynanacak.

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.

Maç, saat 20:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR'U YENİP TEKRAR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanarak tekrar çıkış yakalamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe 14 karşılaşmada 29 puan topladı.

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 14 karşılaşmada topladığı 15 puan ile 14. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINDA 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King, Valencia

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Ze Luis



