Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hatayspor maçında 11'ler!

Fenerbahçe ile Hatayspor Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçında aldıkları yenilgi sonrası moral depolamak istiyor. "Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Hatayspor maçı bugün (27 Aralık 2022 Salı) oynanacak.
Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.
Maç, saat 20:00'da başlayacak.
Fenerbahçe Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanarak tekrar çıkış yakalamayı amaçlıyor.
Fenerbahçe 14 karşılaşmada 29 puan topladı.
Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 14 karşılaşmada topladığı 15 puan ile 14. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King, Valencia
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Ze Luis