Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek hata yapmadı! Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi maç fazlasıyla liderliğe oturdular...

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi kazanıp yoluna devam etmek istiyordu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIDAN 2-0 OLDU

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golüyle 2-0 öne geçti ve maçı kazandı. Edin Dzeko, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında yaptığı 2 asisti de Osayi Samuel'e yaptı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Fenerbahçe aldığı bu sonucun ardından puanını 73'e yükselterek derbi öncesi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

HATAYSPOR'UN PERFORMANSI

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada girmişti. Hatay ekibi, oynadığı 28 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.





