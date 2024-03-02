SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek hata yapmadı! Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi maç fazlasıyla liderliğe oturdular...

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek hata yapmadı! Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi maç fazlasıyla liderliğe oturdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.03.2024 20:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maçın öncesinde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak beklemeye geçti. Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek hata yapmadı! Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi maç fazlasıyla liderliğe oturdular...

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çekişen Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi kazanıp yoluna devam etmek istiyordu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIDAN 2-0 OLDU

73dcb3e0-b48b-47b1-a21a-dc5d97ff3cf3

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golüyle 2-0 öne geçti ve maçı kazandı. Edin Dzeko, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında yaptığı 2 asisti de Osayi Samuel'e yaptı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

GHriPSuWkAASFav

Fenerbahçe aldığı bu sonucun ardından puanını 73'e yükselterek derbi öncesi maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

HATAYSPOR'UN PERFORMANSI

1e2f06b8-457e-4930-9ec7-919568a810cd

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada girmişti. Hatay ekibi, oynadığı 28 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandıF1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladıBeşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig maçlarının yayıncısı belli oldu!Süper Lig maçlarının yayıncısı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk yarışı maçı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Kirayı almaya geldi acı gerçek ortaya çıktı! 66 yaşındaki adam...

Kirayı almaya geldi acı gerçek ortaya çıktı! 66 yaşındaki adam...

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a çağrı! Gündem olacak sözler: Tarih ve saat verdi

İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a çağrı! Gündem olacak sözler: Tarih ve saat verdi

Süper Lig maçlarının yayıncısı belli oldu!

Süper Lig maçlarının yayıncısı belli oldu!

Jorge Jesus'un dünya rekorunu egale etmesine yalnızca 2 maç kaldı!

Jorge Jesus'un dünya rekorunu egale etmesine yalnızca 2 maç kaldı!

''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''

''Morutan bir daha ilk 11'de oynayamaz''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.