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Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.07.2024 23:06
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Fenerbahçe, Avusturya ekibi Admira Wacker ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kentinde sürdüren sarı-lacivertli ekip, Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da Admira Wacker ile karşılaştı.

Admira Wacker'ın golünü 7. dakikada Reinhard Young atarken, Fenerbahçe 22. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'nun fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, karşılaşmaya Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko 11’iyle başladı.

Sarı-lacivertiler, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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fenerbahçe
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