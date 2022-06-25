SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe hazırlık maçında gol oldu yağdı! Tirana'yı 4-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Lincoln yıldızlaştı

Fenerbahçe hazırlık maçında gol oldu yağdı! Tirana'yı 4-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Lincoln yıldızlaştı

25.06.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan Tirana'yı ağırladı. Shkupi ile berabere kalan Kanarya, Tirana'yı mağlup edip moral depolamak istiyordu. Sarı-lacivertlilerin maçın başından sonuna kadar üstünlük kurduğu mücadele 4-0 sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta kaydetti.

Fenerbahçe hazırlık maçında gol oldu yağdı! Tirana'yı 4-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Lincoln yıldızlaştı

Fenerbahçe , Makedon şampiyonu Shkupi’nin ardından sezonun ikinci hazırlık maçı için bugün de Arnavutluk şampiyonu Tiran’a karşı sahaya çıktı. Jorge Jesus'un öğrencileri maçın başından sonuna kadar üstün bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe maçı 4-0 kazanarak taraftarlarını mutlu etti.

LINCOLN ŞOV YAPIYOR

FWHFcfLUIAAEQPz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, oynadığı 2 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

BERISHA PERDEYİ AÇTI

FWHMzubUYAANe59

Fenerbahçe, 9. dakikada Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertli ekipte kazanılan serbest vuruşta topun başına Lincoln geçti. Brezilyalı futbolcunun kale alanına gönderdiği topta Berisha kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

NOVAK FARKI 2'YE ÇIKARDI

FWHM4tDWAAAReRl

Fenerbahçe 53. dakikada Novak'ın golüyle farkı 2'ye yükseltti. Köşe vuruşunda topun başına geçen Lincoln'ün arka direğe doğru yaptığı ortada Novak kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

PELKAS ATTI 3-0 OLDU

FWHN2v2VEAE-O65

Fenerbahçe 83. dakikada Pelkas ile skoru 3-0'a getirdi. Sağ kanattan dip çizgiye inen Enner Valencia, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Pelkas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

SON GOL SAMATTA'DAN GELDİ

Screenshot_3

Fenerbahçe 88. dakikada Samatta ile farkı 4'e yükseltti. Maç 4-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jorge Jesus yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldıJorge Jesus yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı
Jesus çılgına döndü oyundan aldı! 'Yetersiz'Jesus çılgına döndü oyundan aldı! 'Yetersiz'
Galatasaray'da Torrent yapacağını yaptı!Galatasaray'da Torrent yapacağını yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

AK Partili isim 'müjde' diyerek duyurdu: Bahçeli'nin önerisiyle il oluyor

AK Partili isim 'müjde' diyerek duyurdu: Bahçeli'nin önerisiyle il oluyor

Marcao'yu yerle bir etti! "Neymiş bu adam"

Marcao'yu yerle bir etti! "Neymiş bu adam"

Bu karar hepimizi ilgilendiriyor!

Bu karar hepimizi ilgilendiriyor!

Emre Mor transferinde ortalık karıştı!

Emre Mor transferinde ortalık karıştı!

Cimbom'dan gece yarısı bombası!

Cimbom'dan gece yarısı bombası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.