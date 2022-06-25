Fenerbahçe hazırlık maçında gol oldu yağdı! Tirana'yı 4-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde Lincoln yıldızlaştı

Fenerbahçe , Makedon şampiyonu Shkupi’nin ardından sezonun ikinci hazırlık maçı için bugün de Arnavutluk şampiyonu Tiran’a karşı sahaya çıktı. Jorge Jesus'un öğrencileri maçın başından sonuna kadar üstün bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe maçı 4-0 kazanarak taraftarlarını mutlu etti.

LINCOLN ŞOV YAPIYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, oynadığı 2 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

BERISHA PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, 9. dakikada Berisha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertli ekipte kazanılan serbest vuruşta topun başına Lincoln geçti. Brezilyalı futbolcunun kale alanına gönderdiği topta Berisha kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

NOVAK FARKI 2'YE ÇIKARDI

Fenerbahçe 53. dakikada Novak'ın golüyle farkı 2'ye yükseltti. Köşe vuruşunda topun başına geçen Lincoln'ün arka direğe doğru yaptığı ortada Novak kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

PELKAS ATTI 3-0 OLDU

Fenerbahçe 83. dakikada Pelkas ile skoru 3-0'a getirdi. Sağ kanattan dip çizgiye inen Enner Valencia, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Pelkas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

SON GOL SAMATTA'DAN GELDİ

Fenerbahçe 88. dakikada Samatta ile farkı 4'e yükseltti. Maç 4-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.



