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Fenerbahçe hedefi yükseltti! Mourinho eski öğrencisi Heung Min-Son'u istiyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.06.2024 16:29
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Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho transfer listesini Ali Koç'a sundu. Önümüzdeki sezon sadece ligde değil Avrupa'da da şampiyon olabilecek bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler çok büyük oynuyor.

Fenerbahçe hedefi yükseltti! Mourinho eski öğrencisi Heung Min-Son'u istiyor

Jose Mourinho'nun gelişiyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe yönetimi transfer için de düğmeye bastı.

JOSE MOURINHO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ

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Tottenham'da görev yaptığı dönemde performansından memnun kaldığı Heung Min-Son'u Fenerbahçe yönetimine sunan Jose Mourinho, Heung Min-Son'un takıma katılması durumunda Avrupa'da kupa sözü verdi.

TÜM AVRUPA PEŞİNDE

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Yıllardır Tottenham'da forma giyen Heung Min-Son'a dünya devleri de talip durumda. Fenerbahçe'nin bu yıl 90 milyon euro'ya kadar transfer harcaması yapabileceği öğrenilirken Heung Min-Son bu listenin üst sıralarında yer alıyor.

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