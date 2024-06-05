Fenerbahçe hedefi yükseltti! Mourinho eski öğrencisi Heung Min-Son'u istiyor

Jose Mourinho'nun gelişiyle rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe yönetimi transfer için de düğmeye bastı.

JOSE MOURINHO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ

Tottenham'da görev yaptığı dönemde performansından memnun kaldığı Heung Min-Son'u Fenerbahçe yönetimine sunan Jose Mourinho, Heung Min-Son'un takıma katılması durumunda Avrupa'da kupa sözü verdi.

TÜM AVRUPA PEŞİNDE

Yıllardır Tottenham'da forma giyen Heung Min-Son'a dünya devleri de talip durumda. Fenerbahçe'nin bu yıl 90 milyon euro'ya kadar transfer harcaması yapabileceği öğrenilirken Heung Min-Son bu listenin üst sıralarında yer alıyor.





