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Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

22.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde hükmen mağlubiyetin eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!
Max Meyer

Max Meyer

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 13.hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertlilerin hükmen mağlubiyetin kıyısından döndüğü ortaya çıktı.

71. DAKİKADA 2 DEĞiŞİKLİK YAPTI

Akşam'ın haberine göre; 71. dakikada 2 oyuncu değişikliği hakkını kullanan Vitor Pereira, 90.dakikada Max Meyer, Diego Rossi, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'u kenarına getirdi ve oyuna sürmek için maçın durmasını beklemeye başladı.

MAÇ DURMAYINCA HÜKMEN GALİBİYETTEN KURTULDU

Karşılaşmanın uzun bir süre durmaması Fenerbahçe'yi skandaldan kurtarırken durum epey sonra fark edildi. Vitor Pereira, Max Meyer'i yedek kulübesinde geri gönderdi. Böylece hükmen mağlubiyetin eşiğinden dönüldü.

Bu hamlenin ardından Diego Rossi, Serdar Aziz ve Serdar Dursun; Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha'nın yerine oyuna dahil oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Vitor Pereira
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adamlar oyuncu sayısı ayarlayacak kafa yok ama Hakem satınalacak kadar becerikliler..
Bilerek durdurmamıştır hakem
Portekiz’in cahil köylüsü Üçbeş adamın hesabını yapamıyor musun

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