Fenerbahçe için Asmir Begovic iddiası!

Fenerbahçe’de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu’nun gelmesinin ardından transfer hedefleri de belli oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler’de geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve gördüğü kartlar sebebiyle takımını zora sokan Volkan Demirel’in yerine gelecek isim netleşmeye başladı.
Fenerbahçe’nin, İngiliz ekibi Bournemouth’un kalecisi Asmir Begovic ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon
Chelsea’den Kırmızı-Siyahlı takıma transfer olan 31 yaşındaki eldiven, Premier League’de 38 maçta forma giydi ve kalesinde 61 gol gördü. Asmir Begovic, Bosna Hersek Milli Takım formasını ise 2009 yılından bu yana 61 kez terletti.
UEFA'dan yeni Galatasaray kararı
Aziz Yıldırım'ın hücum botu üretimi işine gireceği iddia edildi
Ozan Tufan, Cocu ile yeni başlangıç istiyor
Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'la para konuşmam, imzayı atarım!
Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı
Trabzonspor Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor!
Matej Mitrovic, Beşiktaş'a ayrılmak istediğini söyledi
Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?
Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere için Beşiktaş harekete geçti
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum