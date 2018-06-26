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Fenerbahçe için Asmir Begovic iddiası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin, İngiliz ekibi Bournemouth’un kalecisi Asmir Begovic ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Chelsea’den Kırmızı-Siyahlı takıma transfer olan 31 yaşındaki eldiven, Premier League’de 38 maçta forma giydi ve kalesinde 61 gol gördü.

Fenerbahçe için Asmir Begovic iddiası!

Fenerbahçe’de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu’nun gelmesinin ardından transfer hedefleri de belli oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler’de geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve gördüğü kartlar sebebiyle takımını zora sokan Volkan Demirel’in yerine gelecek isim netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’nin, İngiliz ekibi Bournemouth’un kalecisi Asmir Begovic ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon
Chelsea’den Kırmızı-Siyahlı takıma transfer olan 31 yaşındaki eldiven, Premier League’de 38 maçta forma giydi ve kalesinde 61 gol gördü. Asmir Begovic, Bosna Hersek Milli Takım formasını ise 2009 yılından bu yana 61 kez terletti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe chelsea volkan demirel Asmir Begovic

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