Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia! Mourinho'nun gidişi sonrası oynamak istemiyor

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, yaşadığı sakatlık sonrası özel tedavi için İspanya’ya gitmişti. 21 yaşındaki genç oyuncu, tedavi sürecinin ardından İstanbul’a dönerek tedavilerine burada devam etti.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Duran, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını tribünden izleyerek takımını destekledi.

İYİLEŞME SİNYALLERİ

NTV Spor’un aktardığı bilgilere göre, ayak bileğine yapılan enjeksiyon tedavisinin ardından Duran’ın son kontrollerinde önemli ölçüde iyileşme kaydedildi.

'BİLEREK OYNAMIYOR' İDDİASI

Mourinho'nun talebiyle takıma alınan ve çok sevdiği Duran'ın çekilen MR'larının temiz çıkmasına rağmen koltuk değnekleri ile yürümesi gündem olurken forma giymemesinin Mourinho'nun gönderilmesine tepki göstermek maksatlı olduğu iddia edildi.