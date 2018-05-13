Fenerbahçe için Davide Ospina iddiası

Volkan Demirel'le sözleşme yenilenmeyeceği iddiasını güçlendiren iddia Kolombiya'dan geldi...
Fox Sports Radio Kolombiya, İngiliz basınına dayandırdığı haberinde Arsenal'ın Leipzig'in kalecisi Gulacsi ile anlaştığını bu sayede David Ospina'ya yol göründüğünü duyurdu. Ospina'nın daha önce 2 kez kapısından döndüğü İstanbul'a bu kez gideceği iddia edildi. Ospina'nın Fenerbahçe'de forma giyeceği belirtildi.
Kocaman, Fenerbahçe'ye getirmedi, İtalyanlar sıraya girdi. Öte yandan Aykut Kocaman'ın sezon başında Fenerbahçe'ye istediği ama Olympiakos'a kaptırılan Jagos Vukovic, İtalyanların gözdesi oldu. Sırp stoper için Fiorentina, Udinese ve Genoa'nın Yunan ekibinin kapısını çaldığı belirtildi.
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