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Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler’in Roma’nın genç golcüsü Patrik Schick ile temasta olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe için forvete Patrik Schick iddiası

Transferde son 1 haftaya girilirken Fenerbahçe'de hareketlilik hızlandı. Başkan Ali Koç'un talimatıyla Roma'nın 23 yaşındaki genç santrforu Patrik Schick için görüşmelere başlandı.

Futbolcuyu kiralamak isteyen sarı lacivertliler Roma'ya teklifini iletti. Oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin kısa sürede bu transferi açıklayabileceği belirtildi.

Roma Çekya'lı forveti geçtiğimiz sezonun başında Sampdoria'dan 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Santrforun dışında sağ kanatta da forma giyebilen Çek futbolcu, geçen sezon 31 maç forma giyip 5 gol kaydetmişti. Çekya Milli Takımında da değişmez ismi olan Schick, Roma'nın bu sezon Serie A'da oynadığı ilk maçta süre alamadı.


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