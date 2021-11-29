Fenerbahçe için Isco iddiası!

Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Fichajes sitesindeki haberde, sarı-lacivertli takımın Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco ile ilgilendiği belirtildi. Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki on numaranın takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız ismin Arsenal, Sevilla ve Real Betis'in de radarında yer aldığı vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulduğu kaydedildi.



