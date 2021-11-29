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Fenerbahçe için Isco iddiası!

29.11.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol Fichajes, Fenerbahçe'nin Real Madrid'le kontratı bitecek olan Isco ile ilgilendiğini iddia etti.

Fenerbahçe için Isco iddiası!
Isco

Isco

İSP İspanya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Fichajes sitesindeki haberde, sarı-lacivertli takımın Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco ile ilgilendiği belirtildi. Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki on numaranın takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız ismin Arsenal, Sevilla ve Real Betis'in de radarında yer aldığı vurgulanırken, Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulduğu kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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