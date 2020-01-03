Fenerbahçe için transferde Simon Kjaer iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde stoper hattına yapılması planlanan takviyeyle ilgili Simon Kjaer ismi gündeme geldi. Danimarkalı stoperin yeniden Fenerbahçe'ye gelebileceği iddia edildi.
Bonservisi Sevilla'da olan ve Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Simon Kjaer'in ismi yeniden Fenerbahç ile anıldı. İtalyan basınından Transfermarketweb'de yer alan habere göre Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye dönmek üzere. Sarı lacivertlilerin oyuncuyla görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği kaydedildi.
Sezon başında Sevilla'dan Atalanta'ya transfer olan Simon Kjaer, Serie A'da yalnızca 5 maçta forma giyebildi. Fenerbahçe'de daha önce 88 resmi maça çıkan Danimarkalı futbolcu 5 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağlamıştı.
(FUTBOL ARENA)
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