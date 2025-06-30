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Fenerbahçe, iki yıldızı aynı anda duyuracak! Transfer ateşi Kadıköy'de yanacak

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, kadro planlamasını buna göre yapıyor. Jose Mourinho'nun talep ettiği oyuncularla görüşen sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızını bitirme noktasına getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, iki yıldızı aynı anda duyuracak! Transfer ateşi Kadıköy'de yanacak
Emre Şen

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Birçok oyuncuyla görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği ilk iki ismi bitirmek üzere...

JHON DURAN TAMAM!

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Al Nassr ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Jhon Duran ile de el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, golcü oyuncuyla yaptığı telefon görüşmesinde yaşaması için düşünülen evin videosunu da gösterdi.

ASENSIO BİTTİ BİTİYOR

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun onayını alan Marco Asensio için PSG ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakan Asensio, takımların anlaşması halinde imzayı atacak.

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