Fenerbahçe, iki yıldızı aynı anda duyuracak! Transfer ateşi Kadıköy'de yanacak

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Birçok oyuncuyla görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun istediği ilk iki ismi bitirmek üzere...

Al Nassr ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Jhon Duran ile de el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, golcü oyuncuyla yaptığı telefon görüşmesinde yaşaması için düşünülen evin videosunu da gösterdi.

ASENSIO BİTTİ BİTİYOR

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun onayını alan Marco Asensio için PSG ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakan Asensio, takımların anlaşması halinde imzayı atacak.