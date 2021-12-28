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Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Benfica ile yollarını ayırdı!

28.12.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benfica, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası nasıl bir hamle yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Benfica ile yollarını ayırdı!

Alınan kötü sonuçların ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu oldu. Birçok isim Sarı-Lacivertli ekip için yazılıp çizilirken, bomba bir iddia ortaya atılmıştı. İddianın kahramanı Jorge Jesus hakkında flaş bir karar açıklandı. Benfica, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

jorge

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim Jorge Jesus... Portekiz'in ve Avrupa'nın en popüler teknik direktörlerinden Jesus, Benfica'daki görevinden ayrıldı. Futbol tarihinin en başarılı antrenörleri arasında gösterilen Jesus, çoğu takımda elde ettiği galibiyet oranlarıyla öne çıkıyordu. Tecrübeli hocanın Benfica'daki kontratı sona ermeden takımdan ayrılması soru işaretlerine neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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