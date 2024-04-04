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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı için TFF talepleri reddetti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.04.2024 08:29
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Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenip yabancı hakem atanmaması durumunda maça u19 takımıyla çıkılacağını açıklamıştı. Bu karardan sonra TFF'den cevap geldi ve Fenerbahçe'nin talebi reddedildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı için TFF talepleri reddetti!

Fenerbahçe'de yapılan tarihi kongre sonrası yeni kararlar alındı. Toplantının ardından yetkililer kendi arasında karara vararak Süper Kupa için taleplerini netleştirdi. Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkılması ve önümüzdeki 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararını KAP'a bildirdi.

NE KARAR ALINMIŞTI?

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa mücadeleye u19 takımıyla çıkılacağını açıkladı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkma kararı aldık. Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gideceğiz. TFF'den bir haber gelmezse böyle olacak.

Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Hem maçın ileri tarihe ertelenmesini hem de yabancı hakem olmasını istiyoruz. Bunların ikisinden biri olmazsa maça u19 takımıyla çıkacağız."

TFF TALEBİ REDDETTİ

TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yaptığı taleplerin tamamını reddetti.

MAÇ 90 DAKİKA OYNANMAYACAK

Erol Bilecik: "Süper Kupa maçının 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde ifade ediyorum. Gelecek olan taraftarlarımız bunu bilerek gelmeli. Muhtemelen u19 takımı maçı tamamlamadan bitecek."

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