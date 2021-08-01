Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde eşleşme şansı

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında bir Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe 'nin doğrudan katılacağı bu tura Galatasaray'da yükselirse eşleşme şansları yüksek olacak. UEFA tarafından bu sezon eleme statüsü değişince aynı ülkeden takımların Play-Off'ta eşleşme ihtimali belirdi. Galatasaray, PSV Eindhoven'a Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elenince UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Play-Off öncesi oynanacak turda St.Johnstone ile eşleşen Galatasaray, turu geçerse rakiplerinden biri Fenerbahçe olabilir.

Seri başı konumunda bulunan Fenerbahçe'nin rakibi 3 eşleşmenin galipleri arasından çıkacak. Bu eşleşmelerden biri de Galatasaray - St. Johstone serisi...

FENERBAHÇE'NİN OLASI RAKİPLERİ

Jablonec / Celtic

St. Johnstone / Galatasaray

Anorthosis / Rapid Wien

GALATASARAY TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ

AZ Alkmaar

Fenerbahçe

Zorya Luhansk

Royal Antwerp

Sturm Graz

Randers FC



