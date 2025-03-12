Fenerbahçe ile Galatasaray yarışmıştı! Bundesliga devi peşinde

Sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Oğuz Aydın, kısa sürede taraftarın en çok sevdiği futbolculardan biri oldu.

Daha önce Türkiye’den Atınç Nukan’ı da transfer eden Leipzig’in Oğuz’u yakından takip ettiği öğrenildi. Leipzig’in Oğuz Aydın’ı hem Alanyaspor’da hem de Fenerbahçe’de izlettiği ortaya çıktı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Bu sezon Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Oğuz Aydın, 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Oğuz Aydın, Fenerbahçe’nin yeni sisteminin önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

5’linin sağında forma giyen Oğuz Aydın; performansıyla milli takımın da kanat beki olacak gibi duruyor.