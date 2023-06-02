Fenerbahçe ile görüştü iddiası! Jorge Jesus'un yerine gelecek isim yavaş yavaş belli oluyor...

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus ile yollar ayrılıyor. Yerine geçecek hocanın kim olduğu ise büyük merak konusu olmuş durumda. Birçok ismin adı Fenerbahçe ile anılırken, en önemli adayın Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

"MONTELLA ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR"

Sport Italia'nın haberine göre; Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Fenerbahçe'ye çok ama çok yakın. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

"BAŞKANLA OTURUP KONUŞTUĞUMUZDA BAKACAĞIZ"

Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'daki geleceği hakkında "Evlilikler iki taraflı olur. Ben tabii ki Adana Demirspor'da kalmayı düşünürüm, neden düşünmeyeyim. Lig bitince düşüneceğiz bunu. Başkanla oturup konuştuğumuzda bakacağız" şeklinde konuşmuştu.



