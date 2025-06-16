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Fenerbahçe ile sözleşme yenilememişti! Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu... 2 yıllık anlaşma!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Sarı-Lacivertliler ile yeni sözleşme imzalamayan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun yeni adresi büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile sözleşme yenilememişti! Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu... 2 yıllık anlaşma!
Berker İşleyen
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Edin Dzeko’nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. La Gazzetta’ya göre Boşnak golcü, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

İMZALAR ATILIYOR

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Sezon başına 2 milyon Euro ve bonuslar kazanacak olan Dzeko’nun kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.

37 yaşındaki futbolcu, kariyerine Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar’da başladı. Ardından Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve son olarak Fenerbahçe’de forma giydi.

PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 53 maça çıkan deneyimli santrfor, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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