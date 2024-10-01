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Fenerbahçe ile yaşanan olayların ardından Galatasaray'dan olay yaratacak hamle!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 23:06
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Galatasaray, Fenerbahçe ile yaşanan gerilimin ardından geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de elde ettiği derbi galibiyetinin hikayesini sosyal medyada herkese açık yaptı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim gün geçmeden devam ediyor.

ACUN ILICALI, GALATASARAY'I HEDEF ALDI

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, salı günü düzenlediği basın toplantısında ve aynı akşam katıldığı canlı yayın programında sarı-kırmızılıları hedef aldı.

CEVAP GECİKMEDİ

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Galatasaray'da genel sekreter Eray Yazgan, Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarına gecikmeden cevap verdi.

Galatasaray'dan Eray Yazgan'ın açıklaması sonrası yeni bir hamle geldi.

MAÇIN HİKAYESİNİ HERKESE AÇIK

1-Fenerbahçe

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Youtube hesabında bu maçın hikayesini sadece üyelere özel olarak açmıştı. Galatasaray, gün içerisinde yaşanan gündemin ardından derbi hikayesini herkese açık hale getirdi.

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fenerbahçe galatasaray
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