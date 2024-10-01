Fenerbahçe ile yaşanan olayların ardından Galatasaray'dan olay yaratacak hamle!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim gün geçmeden devam ediyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, salı günü düzenlediği basın toplantısında ve aynı akşam katıldığı canlı yayın programında sarı-kırmızılıları hedef aldı.
Galatasaray'da genel sekreter Eray Yazgan, Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarına gecikmeden cevap verdi.
Galatasaray'dan Eray Yazgan'ın açıklaması sonrası yeni bir hamle geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Youtube hesabında bu maçın hikayesini sadece üyelere özel olarak açmıştı. Galatasaray, gün içerisinde yaşanan gündemin ardından derbi hikayesini herkese açık hale getirdi.