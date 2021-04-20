Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi! Çağtay Kurukalıp...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın da gündeminde olan genç sol bek Çağtay Kurukalıp'ı 50 bin euroluk yetiştirme bedeliyle transfer etti. 19 yaşındaki sol bek bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de forma giyemedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ DA YOLDA

Öte yandan Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki golcüsü Barış Alper Yılmaz için de girişimlerde bulunuyor.

BU SEZON 6 GOL, 5 ASİST

Ankara Demirspor'dan 2017 yılında Keçiörengücü'ne gelen Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

