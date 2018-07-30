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Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2018 08:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Swansea'nin kanat oyuncusu Andre Ayew'den sonra golcüsü Wilfried Bony'i de kadrosuna katabilir. Yönetim Bony'i, Ayew’e ödediği yıllık 4.9 milyon Euro’yu vererek ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Andre Ayew’i haftalık 80 bin Sterlin’lik yüksek maliyetinden kurtulmak için Fenerbahçe'ye gönderen Swansea, Wilfried Bony’yi de teklif etmişti…

Haftada 120 bin sterlin ödediği Fildişili oyuncu için İngilizler, “alacakları konusunda ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin” teklifi sunmuştu.

Wilfried Bony

Fenerbahçe yönetimi yılda 6.2 milyon Sterlin kazanan Bony’ye, Andre Ayew’e ödediği 4.9 milyon Euro’yu vererek ikna etmeye çalışıyor. Hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdüren Bony’nin kiralama bedeli olmadan gelmesi durumunda sürpriz bir transferin gerçekleşebileceği bildirildi. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Wilfried Bony Fenerbahçe swansea city andre ayew

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