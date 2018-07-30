Fenerbahçe, indirimi kabul ederse Wilfried Bony'i kiralayacak!

Andre Ayew’i haftalık 80 bin Sterlin’lik yüksek maliyetinden kurtulmak için Fenerbahçe'ye gönderen Swansea, Wilfried Bony’yi de teklif etmişti…
Haftada 120 bin sterlin ödediği Fildişili oyuncu için İngilizler, “alacakları konusunda ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin” teklifi sunmuştu.
Fenerbahçe yönetimi yılda 6.2 milyon Sterlin kazanan Bony’ye, Andre Ayew’e ödediği 4.9 milyon Euro’yu vererek ikna etmeye çalışıyor. Hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdüren Bony’nin kiralama bedeli olmadan gelmesi durumunda sürpriz bir transferin gerçekleşebileceği bildirildi. (Fotospor)
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