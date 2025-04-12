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Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'u 82-50 yenerek seriyi 1-1'e getirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 18:53
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Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray Fuzul'u 82-50 mağlup etti. Bu sonuçla final serisinde durum 1-1 oldu.

Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'u 82-50 yenerek seriyi 1-1'e getirdi

Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe; İbrahim Yavuz, Uğur Toprak, Kinem Kulbay, Yamaç Yüksel ve Morteza Abedi beşiyle başladı. Galatasaray ise Le Manning, Mücahit Günaydın, Ferit Gümüş, Mahdi Abbasi ve Ebru Akıcı beşiyle sahada yer aldı.

Maçta ilk periyodu 26-15 üstün geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı ise 39-27 önde bitirdi. Mücadelede üçüncü periyodu 61-47 ile geçen sarı-lacivertliler maçı 82-50 galip tamamladı.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçı 59-53 kazanarak seride 1-0 öne geçen Galatasaray, sezonun ilk mağlubiyeti aldı. Seride durum 1-1’e gelirken, serinin üçüncü maçının tarihi henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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