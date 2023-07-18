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  4. Fenerbahçe istedi, Beşiktaş aldı! Southampton forması giyen Lyanco yarın İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe istedi, Beşiktaş aldı! Southampton forması giyen Lyanco yarın İstanbul'a geliyor!

18.07.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Lyanco transferinde galip gelen taraf Beşiktaş oldu. Sarı-lacivertlilerin anlaşmak üzere olduğu yıldız oyuncuyu ikna eden siyah-beyazlılar, Lyanco'yu yarın İstanbul'a getirecek.

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla bitirilmesini istediği sağ stoper için Lyanco'yu kadrosuna kattı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Lyanco yarın İstanbul'a geliyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Beşiktaş, Lyanco transferi için Southampton ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Brezilyalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

"BANA DA SORMASINLAR, ALSINLAR"

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Şenol Güneş, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada Lyanco ile ilgili olumlu ifadeler kullanmıştı. Güneş, "Lyanco bedava olsa hiç düşünmem. Bana da sormasınlar, alsınlar. Kafama yatıyorsa bu oyuncun alınmasını tavsiye ederim. Kendime göre değil takıma göre oyuncu alıyorum, takımda oynasın istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

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Beşiktaş bu anlaşmada toplamda 6 milyon Euro ödeme yapacak. İlk aşamada 1 yıllık kiralama bedeli olan 2 milyon Euro'yu ödeyecek olan siyah-beyazlılar, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 4 milyon Euro daha ödeme yapacak. Yapılacak 4 milyon Euro'luk ödemenin 3 yıllık taksitler halinde ödeneceği öğrenildi.

FENERBAHÇE İSTİYORDU

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Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Lyanco tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

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