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Fenerbahçe istemedi, Trabzonspor kaptı! Yusuf Yazıcı'nın yerine Dimitris Pelkas geliyor

24.05.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son virajı girilirken kulüpler transfer temaslarını hızlandırmaya başlamış durumda. Bu ekiplerden Trabzonspor birçok oyuncuyla temaslarını sürdürürken, beklenmedik bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Karadeniz ekibi Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Pelkas'ı kadrosuna katmak için oldukça istekli. İşte detaylar...

Fenerbahçe istemedi, Trabzonspor kaptı! Yusuf Yazıcı'nın yerine Dimitris Pelkas geliyor
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da bu sezon kötü bir grafik çizen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Ligde yeni hocasıyla çıktığı son mücadelede Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor beklenmedik bir ismi listesine aldı.

SÖZLEŞME İÇİN GÜN SAYIYOR

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Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz ekibi Hull City'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile opsiyon yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Pelkas, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için gün sayıyor.

YUSUF YAZICI'NIN YERİNE GELİYOR

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Bakasetas ve Siopis'in transfer için aracı olduğu belirtilirken Pelkas, Yusuf Yazıcı'nın yerine bordo-mavili formayı giyecek. Yunan futbolcunun, Yusuf Yazıcı'nın 3'te 1 oranda maaş alacağı ifade edildi.

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