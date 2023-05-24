Fenerbahçe istemedi, Trabzonspor kaptı! Yusuf Yazıcı'nın yerine Dimitris Pelkas geliyor

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da bu sezon kötü bir grafik çizen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Ligde yeni hocasıyla çıktığı son mücadelede Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor beklenmedik bir ismi listesine aldı.

SÖZLEŞME İÇİN GÜN SAYIYOR

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz ekibi Hull City'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile opsiyon yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Pelkas, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için gün sayıyor.

YUSUF YAZICI'NIN YERİNE GELİYOR

Bakasetas ve Siopis'in transfer için aracı olduğu belirtilirken Pelkas, Yusuf Yazıcı'nın yerine bordo-mavili formayı giyecek. Yunan futbolcunun, Yusuf Yazıcı'nın 3'te 1 oranda maaş alacağı ifade edildi.

