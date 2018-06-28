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Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'ı İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. İngiliz futbolcunun transferinin birkaç güne kadar resmen açıklanması bekleniyor. Peki Jack Wilshere kimdir?

Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

Teknik direktör Phillip Cocu'yu Hollanda'dan getiren Koç Grubu'na ait özel uçağın önce Londra'dan Wilshere'i aldığı sonrasında Einthoven Havalimanı'na indiği ve buradan Cocu ile ailesini aldığı belirlendi.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun dün geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü öğrenildi.

Divan Oteli'nde konakladığı tahmin edilen Wilshere'in bugün stadı ve tesisleri gezdiği sonrasında ise ev baktığı ifade edildi.

Sportif direktör Damien Comolli'nin anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcunun transferinin birkaç güne kadar resmen açıklanması bekleniyor.

JACK WILSHERE KİMDİR?

Jack Andrew Wilshere, 1 Ocak 1992 Stevenage, Hertfordshire'de doğdu. 1992 doğumlu Wilshere geçtiğimiz sezon Arsenal'de önce altyapıdan, sonra yedekler ligindeki gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve A takıma kadar yükselmişti. Jack Wilshere 16 yaşında Arsenal A takımında forma giyerek takımın tarihteki en genç ismi olurken, 17'sinde FK Dinamo Kyiv ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçında da oynayarak tarihe geçmişti.

Jack Wilshere Bournemouth'ta oynayan İngiliz futbolcudur. Solaktır ve ofansif orta saha mevkiinde oynamaktadır. Genç takımda ve rezerv takımda genel olarak forvet arkası oynarken, A takımda orta sahanın sağında ya da solunda oynamaktadır.

Arsenal altyapısının Luton Town FC'dan 2001 yılında kapıp akademisine monte ettiği Jack Wilshere, hücuma dönük futbolu, orta sahadaki müthiş top tekniği ile dikkat çekiyor. Sol ayağına hakimiyeti ve 17 yaşında olmasına rağmen sahadaki inanılmaz zeki pasları tüm futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Jack Wilshere'in geçtiğimiz sezon Emirates Cup'ta başlayan ciddi serüveni bu sene de Emirates Cup'ta devam etti ve İngiliz futbolseveler büyülendi. Atlético Madrid ve Rangers ile oynanan maçlarda Arsenal'in orta sahada beyni olan ve inanılmaz tekniği ile dikkat çeken Jack Wilshere için İngiltere millî takımında U-19'un ardından bu sene U-21 takımına da dahil edildi ve FIFA Dünya Kupasına alınabileceği söylendi Capello tarafından.

Jack Wilshere için Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in geçtiğimiz yıl basında çıkan sözlerinden biri ise şu şekildeydi; "Bazı genç yetenekler çok iyi performans sergiliyor. Özellikle tüm gözler Jack Wilshere üzerinde. Şaşırtıcı bir şekilde yaşından daha olgun bir futbol sergiliyor, onu izlediğiniz zaman kaç yaşında oldugunu unutuyorsunuz"

Özellikle gençler liginde Arsenal'in uzandığı şampiyonlukta büyük payı olan Wilshere geçtiğimiz sezon Arsenal'in yine sezon öncesi hazırlık kampında yer almış Juventus, Real Madrid ve Galatasaray

ile oynanan hazırlık maçlarında forma giymiş 13 Eylül'de Gilberto Silva'nın 19 numaralı formasını sırtına geçirerek Blackburn Rovers ile oynanan karşılaşmada görev yapmıştı.

Özellikle bu sezon öncesi hazırlık kampında, Emirates Cup'ta dikkat çeken 17'lik Jack Wilshere'in Arsenal'in yeni sezon planları içinde büyük bir yer kaplaması ve muhteşem tekniği ve zekasıyla futbol dünyasında büyük fenomenlerden biri olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Jack Wilshere Fenerbahçe ali koç Damien Comolli arsenal

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
26 lık wilshere.. 28 lik bas dost... yapma ali başkanım... heybetin çakalları ürkütüyor.. :DDDD
Wilshere kaç kez ameliyat olmuş..geçen sezon kaç maç oynamış ve ne katkı saglamış bilginiz var mi? bence yine Van Persili Nanili sezona döneceksiniz..
@44mustang44 ula senin agzını seveyim ya biraderim :D
Ne oluyor yahu ? Önce Bas Dost sonra da Wilshere :)
Geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı, 3 de asist üretti.
İkna edebilirsek buyuk is yapmis oluruz
golcü birine benzemiyor 20 maçda 1 gol !!!!. Gene avrupanın döküntüleri olmasında.
1 gol atıp, 3 asist üreten bir futbolcuyu ben başkan olsam almam. Verilen paraya yazık, koca bir sezon 1-2 gol atıp, 3-4 asist yapacak diye bir futbolcu transfer edilir mi ? Türkiye Liğlerinde, ondan daha fazla gol atacak ve asist yapacak çok futbolcu vardır. Yeter ki, iyi araştırılsın.
Yaş 26 ve wilshere perfect...
DÜNYACA ÜNLÜ :)))))))
kendim galatasaraylıyım ligde güzel mücadele çekişmeli rakebet olcak gibi ayrı bişeyde fener şampiyonlar liginde ön elemeyi geçip türkiyeyi temsil ederler bakalım güzel bir sezon bizi bekliyor
ülkeye gelirse sırf gece hayatı için gelir.
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