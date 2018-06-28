Fenerbahçe, Jack Wilshere transferini bitirdi (Jack Wilshere kimdir?)

Jack Andrew Wilshere, 1 Ocak 1992 Stevenage, Hertfordshire'de doğdu. 1992 doğumlu Wilshere geçtiğimiz sezon Arsenal'de önce altyapıdan, sonra yedekler ligindeki gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve A takıma kadar yükselmişti. Jack Wilshere 16 yaşında Arsenal A takımında forma giyerek takımın tarihteki en genç ismi olurken, 17'sinde FK Dinamo Kyiv ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçında da oynayarak tarihe geçmişti.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun dün geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan basın mensuplarına gösterilmemek için Cocu ile çıkarılmadığı sonrasında başka bir araç ile otele götürüldüğü öğrenildi.

Jack Wilshere Bournemouth'ta oynayan İngiliz futbolcudur. Solaktır ve ofansif orta saha mevkiinde oynamaktadır. Genç takımda ve rezerv takımda genel olarak forvet arkası oynarken, A takımda orta sahanın sağında ya da solunda oynamaktadır.

Arsenal altyapısının Luton Town FC'dan 2001 yılında kapıp akademisine monte ettiği Jack Wilshere, hücuma dönük futbolu, orta sahadaki müthiş top tekniği ile dikkat çekiyor. Sol ayağına hakimiyeti ve 17 yaşında olmasına rağmen sahadaki inanılmaz zeki pasları tüm futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Jack Wilshere'in geçtiğimiz sezon Emirates Cup'ta başlayan ciddi serüveni bu sene de Emirates Cup'ta devam etti ve İngiliz futbolseveler büyülendi. Atlético Madrid ve Rangers ile oynanan maçlarda Arsenal'in orta sahada beyni olan ve inanılmaz tekniği ile dikkat çeken Jack Wilshere için İngiltere millî takımında U-19'un ardından bu sene U-21 takımına da dahil edildi ve FIFA Dünya Kupasına alınabileceği söylendi Capello tarafından.

Jack Wilshere için Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger'in geçtiğimiz yıl basında çıkan sözlerinden biri ise şu şekildeydi; "Bazı genç yetenekler çok iyi performans sergiliyor. Özellikle tüm gözler Jack Wilshere üzerinde. Şaşırtıcı bir şekilde yaşından daha olgun bir futbol sergiliyor, onu izlediğiniz zaman kaç yaşında oldugunu unutuyorsunuz"