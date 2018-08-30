Fenerbahçe Jailson Marques Siqueira ile anlaştığını resmen açıkladı

Fenerbahçe, Gremio'dan Jailson Marques Siqueira transferini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Jailson Marques Siqueira kimdir?

Ön libero bölgesinde görev yapan genç futbolcu takımıyla birlikte 2018 senesinde 30 maça çıkarken 2 gole imza attı. Brezilya Serie A'nın 14. haftası oynanırken yetenekli futbolcu takımı adına 980 dakika sahada mücadele etti. En son Libertadores Kupası’nda oynanan Estudiantes maçında forma şansı bulan Jailson, bu mücadelede yüzde 93 isabet oranıyla 53 pas yapıp, 3 şut atarken 10 ikili mücadelenin de 5'ini kazandı.



