SPOR

Fenerbahçe Jan Vesely ile nikah tazeledi: Kemerlerinizi bağlayın!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 18.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Jan Vesely ile 3 yıllık yeni kontrat imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe Jan Vesely ile nikah tazeledi: Kemerlerinizi bağlayın!

Fenerbahçe Beko, Çek yıldızı Jan Vesely ile kontrat yenilediğini açıkladı. Fenerbahçe'den ilk yapılan sosyal medya açıklamasında, "Kaptan pilotunuz konuşuyor! Kemerlerinizi bağlayın! Uçuşumuz, Vesely Havayolları ile 2022'ye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."

5 sezondur Fenerbahçe formasını terleten Jan Vesely, bu süre içerisinde THY EuroLeague'de 4 Final Four başarısı yaşarken, 2017'de şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Bu sezon EuroLeague MVP ödülünün en büyük adayı durumunda olan Çek yıldız, 14.4 sayı, 5.6 ribunt ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.

Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!
Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nunTürkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun
Kupada finalin adı belli oldu!Kupada finalin adı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jan vesely Türkiye Basketbol Ligi Fenerbahçe Beko

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme

Semih Kaya'dan F.Bahçe'ye gönderme

Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kupada finalin adı belli oldu!

Kupada finalin adı belli oldu!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

F.Bahçe'de Vesely şoku!

F.Bahçe'de Vesely şoku!

İşte All-Star'ın en yeteneklileri

İşte All-Star'ın en yeteneklileri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Jan Vesely ile nikah tazeledi: Kemerlerinizi bağlayın!

Fenerbahçe Vesely ile yeniden anlaştı

Fenerbahçe Beko 80 - 70 Anadolu Efes

Türkiye Kupası F.Bahçe Beko'nun

Türk Telekom 65 - 73 Fenerbahçe Beko (Basketbol Erkekler Türkiye Kupası)

Kupada finalin adı belli oldu!

Kupada ilk finalist Efes!

Kupada ilk finalist Efes!

Fenerbahçe Beko 78 - 70 Bahçeşehir Koleji (Basketbol Erkekler Türkiye Kupası)

F.Bahçe yarı finalde

Türk Telekom 85 - 79 Galatasaray Doğa Sigorta (Basketbol Erkekler Türkiye Kupası)

G.Saray'dan kupaya erken veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.