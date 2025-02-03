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Fenerbahçe, Jilson Bango’yu kadrosuna kattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.02.2025 13:09
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe, Jilson Bango’yu kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İspanya Ligi temsilcisi Casademont Zaragoza’da mücadele eden 26 yaşındaki pivot Jilson Bango’yu renklerine bağladığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon İspanya Ligi’nde toplam 18 maçta forma giyen 26 yaşındaki pivot, 13.9 sayı, 5.6 ribaund ortalaması yakaladı.

Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
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