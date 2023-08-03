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Fenerbahçe, Joao Pedro'yu resmen açıkladı! Satın alma opsiyonu...

03.08.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile transferi için yarışa girdiği Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı. Sarı - lacivertliler, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Joao Pedro’nun satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya ekibi Gremio’ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya asıllı İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro'nun Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz." denildi.

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Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 20 maçta 4 gol atan Joao Pedro, 7 Avrupa Ligi mücadelesinde bir kez fileleri havalandırırken, Türkiye Kupası'nda ise bir karşılaşmada görev aldı.

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Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Joao Pedro'nun satın alma bedeli 3.5 milyon euro olarak belirlendi.

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