Fenerbahçe Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi!

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlamıştır."

ILICALI VE KOÇ LONDRA'YA GİDECEK

Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidecek. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekleri öğrenildi.

ALİ KOÇ ANLAŞMA SAĞLADI

Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı bilinen Mourinho ile görüşen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla el sıkıştı. Ali Koç'un Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım-Mourinho görüşmesi iptal olmuştu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.







