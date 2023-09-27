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FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL SÜPER KUPA FİNALİ 2023: Fenerbahçe Alagöz Holding - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27.09.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Alagöz Holding Süper Kupa finalinde LDLC ASVEL ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon Euroleague şampiyonu temsilcimiz sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Alagöz Holding - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Alagöz Holding - LDLC ASVEL maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Alagöz - LDLC ASVEL Süper Kupa final karşılaşması için nefesler tutuldu. EuroLeague Kadınlar'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz, Fransa'nın Lyon şehrindeki Astroballe'de oynanacak olan maç için hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Alagöz Holding - LDLC ASVEL maçı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe Alagöz Holding - LDLC ASVEL maçının tarihi ve saati...

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG - LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, EuroCup Kadınlar'da kupayı uzanma başarısı gösteren Fransa'nın LDLC Asvel takımı ile bugün karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG - LDLC ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Alagöz Holding - LDLC Asvel Süper Kupa finali Fransa'nın Lyon şehrindeki Astroballe'de oynanacak.

12'nci kez gerçekleştirilen organizasyonda ilk defa sahaya çıkan olan Fenerbahçe Alagöz Holding ve LDLC Asvel, kupayı müzesine götürmek için karşılaşacaklar.

Daha önce düzenlenen 11 organizasyonda Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi ise 1 kez mücadele etmiş ancak kupayı kazanma başarısı gösterememişti. Organizasyonu en çok kazanan takım unvanı 4 kez ile Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'a ait durumda.

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