SPOR

F.Bahçe'de 67 milyonluk kriz!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.10.2018 22:40 | Son Güncelleme

Ligde sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de, kadro dışı kalan oyunculara ödenen ücretler kulübü mali olarak zorluyor. Fenerbahçe'nin kadro dışı kalan isimlere ödeyeceği miktar, forma sponsorluğu için kulübün kasasına girecek paradan daha fazla!

F.Bahçe'de 67 milyonluk kriz!

Sezon başında Ozan Tufan ve Carlos Kameni'yi kadro dışı bıraktan ve son olarak Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe ve Volkan Demirel'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de bu oyuncular için kasadan çıkacak rakam hayli yüksek.

Takvim'in haberine göre sarı lacivertli ekibin kadro dışı bıraktığı 5 futbolcunun yıllık ücretlerinin toplamı yaklaşık 10 milyon Euro. Dirar 3 milyon Euro; Cahechouhe, Volkan ve Ozan yıllık 1.5 milyon Euro (toplam: 4.5 milyon Euro) ücret alırlarken Kameni'nin yıllık kazancı ise 2.5 milyon Euro.

Kadro dışı bırakılan oyunculara yapılan ödemeler güncel kur üzerinden hesaplandığında ortaya çıkan toplam tutar 1 yıl için 67 milyon TL'nin üzerinde. Buna karşın sarı lacivertli kulübün forma reklamında elde ettiği gelir 3 yıl için 14 milyon Euro. (93.8 milyon TL)

Mali olarak içinde bulduğu darboğazdan çıkmak için sponsor arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

PARTNERFormumu spora borçluyumFormumu spora borçluyum
Volkan Demirel'den tarihi karar!Volkan Demirel'den tarihi karar!
Cocu'nun yeni adresi belli oldu!Cocu'nun yeni adresi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan volkan demirel nabil dirar Aaatif Chahechouhe

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Medipol Başakşehir, Arda Turan için salı günü bir açıklama yapacak

Medipol Başakşehir, Arda Turan için salı günü bir açıklama yapacak

Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

G.Saray, CAS'a gitti! Avrupa'dan men...

G.Saray, CAS'a gitti! Avrupa'dan men...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
F.Bahçe'de 67 milyonluk kriz!

F.Bahçe'de 67 milyonluk kriz!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

Cocu'nun yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi

Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi

Kameni'den skandal açıklama!

Kameni'den skandal açıklama!

Cocu'nun yerine ilk aday belli oldu!

Cocu'nun yerine ilk aday belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.