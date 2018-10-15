F.Bahçe'de 67 milyonluk kriz!

Sezon başında Ozan Tufan ve Carlos Kameni'yi kadro dışı bıraktan ve son olarak Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe ve Volkan Demirel'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de bu oyuncular için kasadan çıkacak rakam hayli yüksek.

Takvim'in haberine göre sarı lacivertli ekibin kadro dışı bıraktığı 5 futbolcunun yıllık ücretlerinin toplamı yaklaşık 10 milyon Euro. Dirar 3 milyon Euro; Cahechouhe, Volkan ve Ozan yıllık 1.5 milyon Euro (toplam: 4.5 milyon Euro) ücret alırlarken Kameni'nin yıllık kazancı ise 2.5 milyon Euro.

Kadro dışı bırakılan oyunculara yapılan ödemeler güncel kur üzerinden hesaplandığında ortaya çıkan toplam tutar 1 yıl için 67 milyon TL'nin üzerinde. Buna karşın sarı lacivertli kulübün forma reklamında elde ettiği gelir 3 yıl için 14 milyon Euro. (93.8 milyon TL)

Mali olarak içinde bulduğu darboğazdan çıkmak için sponsor arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda topladığı 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

