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Fenerbahçe kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Zimbru maçına göre tam 9 değişiklik

05.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın kadrosunu UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Sarı-Lacivertliler'de yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe 10 Ağustos Perşembe günü 3. ön eleme turu maçında Maribor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Lacivertliler UEFA'ya karşılaşmanın kadrosunu bildirdi.

  1. ön eleme turu maçında karşılaştığı Zimbru karşılaşmasından farklı olarak 4 isim listeye dahil edilirken, 5 isim listeden çıkarıldı.

YILDIZ İSİM ÇIKARILDI

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Sarı lacivertlilerde yeni transfer Mert Müldür ile yeniden sözleşme imzalanan Miha Zajc kadroda yer aldı. Bartuğ Elmaz ile Rodrigo Becao da kendine yer buldu. Öte yandan sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Alexander Djiku kadroda yer almadı.

Daha önce kadroda bulunan Serdar Dursun'un yerine de Umut Nayir eklendi. Zimbru maçının kadrosunda yer alan Burak Kapacak da yeni bildirilen listede kendine yer bulamadı.

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