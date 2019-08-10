Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarları karşıladı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçekle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belazoğlu’na taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak, tezahürat ettiler. Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda bugün oynanacak olan müsabakada saat 20.00’de oynanacak.



