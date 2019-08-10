SPOR

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas’a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Sivas’ta

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarları karşıladı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçekle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belazoğlu’na taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak, tezahürat ettiler. Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda bugün oynanacak olan müsabakada saat 20.00’de oynanacak.

40

51

22


Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
İşte F.Bahçe'nin Sivasspor maçı kadrosuİşte F.Bahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu
Neustaedter'den taraftara vedaNeustaedter'den taraftara veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor fenerabahce Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Fenerbahçe transferde durmuyor

Fenerbahçe transferde durmuyor

Bir flaş transfer daha açıklandı

Bir flaş transfer daha açıklandı

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

Alisson Becker, İstanbul'da yok

Alisson Becker, İstanbul'da yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu

İşte F.Bahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu

Roman Neustaedter'den Fenerbahçe taraftarına veda

Neustaedter'den taraftara veda

Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı

İşte Martin Skrtel'in yeni takımı

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Vedat Muriqi: Dedem sayesinde Fenerbahçeli oldum

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe itirafı

Rodrigues'ten olay hareket! Galatasaray paylaşımlarını beğendi...

Rodrigues'ten olay hareket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.