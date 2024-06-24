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Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.06.2024 13:44
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi.

Fenerbahçe kafilesi, Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi

Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nden saat 10.00’da hareket eden Fenerbahçe kafilesi, 12.30 dolaylarında tesislere ulaştı. 24-29 Haziran tarihleri arasında çalışmalarını yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde milli oyuncuların yanı sıra izinli olan isimlerden eksik bir şekilde burada sürdürecek olan sarı-lacivertli ekip, kampın son gününde Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını bugün saat 17.00’de gerçekleştirecek.

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