SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.03.2020 20:56 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Antalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar Şoke eden görüntü! Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar
Emenike'den flaş Aykut Kocaman paylaşımıEmenike'den flaş Aykut Kocaman paylaşımı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Yetkisiz estetik ameliyat yaparken suçüstü yakalandılar

Yetkisiz estetik ameliyat yaparken suçüstü yakalandılar

Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu

Yıldız golcüden 'Come to Beşiktaş' yanıtı

Yıldız golcüden 'Come to Beşiktaş' yanıtı

Vedat Muriqi için rekor teklif

Vedat Muriqi için rekor teklif

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Emenike'den flaş Aykut Kocaman paylaşımı

Emenike'den flaş Aykut Kocaman paylaşımı

Fenerbahçe’de hoca adayları Erol Bulut, Bruno Labbadia, Niko Kovac ve Jorge Jesus

F.Bahçe’de hoca adayları belli oldu

Leicester City, Newcastle ve Tottenham'dan Vedat Muriqi için 30 milyon Sterlin

Vedat Muriqi için rekor teklif

Tümer Metin'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe sözleri: Böyle bir saçmalık olamaz

Tümer Metin'den çok sert sözler

Fenerbahçe, Ersun Yanal ayrılığını KAP'a bildirdi

F.Bahçe ayrılığı KAP'a bildirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.