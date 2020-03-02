Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.
Antalya'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.
Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.
???? ZTK Yarı Final— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 2, 2020
???? Trabzonspor
???? 3 Mart Salı
???? 20.30
???? #TSvFB pic.twitter.com/FYvZMKcCEo
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