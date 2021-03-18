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Fenerbahçe, Kaio Jorge'nin peşinde

18.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin Santos'ta forma giyen Kaio Jorge ile ilgilendiği iddia edildi. Brezilya ekibi ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek genç yıldızla Avrupa'dan da birçok önemli ekip ilgileniyor. Özellikle İtalya'dan talipleri olan Jorge için Juventus, Milan ve Napoli teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Kaio Jorge'nin peşinde

Bu sezon forvetlerinden istenen verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezon adına transfer çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin forvet transferi adına Santos'tan Kaio Jorge ile ilgilendiği belirtildi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Esportes Yahoo'dan Jorge Nicola'nın haberine göre Santos ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de bitecek ve bu yaz aylarında başka takımlarla bedelsiz transfer adına görüşme hakkı elde edecek Kaio Jorge için Fenerbahçe devrede. Fakat genç yıldız adayı ile Juventus, Milan ve Napoli gibi İtalyan devleri de ilgileniyor. Genç santrfor ile yaz aylarında 1 Ocak 2022'de kadroya katılacağı şekilde bir ön sözleşme imzalanabileceği aktarılmakta. Çünkü Santos'un sözleşme uzatma görüşmeleri olumlu sonuç vermemiş durumda.

SANTOS 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan gazeteci Ciro Venerato'ya göre Napoli, 19 yaşındaki Kaio Jorge'yi yaz aylarında kadrosuna katmak için 10 milyon euro önermiş olsa da Santos'un 25 milyon düzeyinde bir teklif bekliyor.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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