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Fenerbahçe karşısında kırmızı kart görmüştü... Başkan Göksel Gümüşdağ çok sinirlendi! "Gereken cezayı vereceğim"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.12.2024 23:09
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Dzeko’ya yaptığı hareket direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavır içerisinde olmasını doğru bulmuyorum. Gereken cezayı da vereceğim" dedi.

Fenerbahçe karşısında kırmızı kart görmüştü... Başkan Göksel Gümüşdağ çok sinirlendi! "Gereken cezayı vereceğim"

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GEREKEN CEZAYI VERECEĞİM"

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Yüksek bir tempolu bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Gümüşdağ, “Başakşehir adına bakıldığında müsabakayı 60 dakika 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Ba’nın yaptığı hareketi hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Dzeko’ya yaptığı hareket direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavır içerisinde olmasını doğru bulmuyorum. Gereken cezayı da vereceğim. Bakıldığında tempolu bir maç, Fenerbahçe’nin de bizim de puan almamız gereken bir maçtı. Bakıldığı zaman 3 gün arayla oynadığımız 3. maçımız. Gene Beşiktaş maçı öncesi 3 gün, bu maç öncesi 3 gün. 3 gün arayla 3. maçımızı oynuyoruz. Heidenheim ile geçtiğimiz gün yüksek tempolu bir maç oynadık. 3. gün yine bu maça çıktık. Baktığınızda 5 sakatımız var. Ömer Ali Şahiner, Serdar, Keny, kalecimiz Muhammed var. Bugün 3. kalecimizle oynadık. Oyuncular 5 sakatın olmasına rağmen burada güzel bir mücadele sergilediler. Şimdi hedefimiz Belçika ekibiyle oynayacağımız maçla birlikte devam mı tamam mı maçı olacak. Brugge’da bir galibiyet alıp, UEFA Konferans Ligi’nde play-off’a kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına Futbol Federasyonu daha hassasiyet göstermelidir. Bu maç özelinde söylemiyorum. Zaten bu maçın pazartesi gününe alınma ihtimali yoktu. Perşembe maç vardı. Diğer maçlar 3 gün arayla oynandı. 1 gün sonrada oynanabilirdi. Çünkü Avrupa maçlarındaki puanlar, ülke puanı için milli maçlar kadar önemlidir. Dolasıyla buna dikkat etmek lazım. Ben oyuncularımı, Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. İki taraf da güzel bir mücadelede sergiledi” ifadelerini kullandı.

"BU TİP MAÇLARDA..."

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Oyun içinde gerginliğin sürekli yükseldiğinin hatırlatılması üzerine Gümüşdağ, “Bu tip maçlarda oyuncular kendilerini göstermek ister. Şu an olan bir şey değil, bu her zaman olan bir şeydir. 10 kişi kalmak oyunu biraz gerdi. Ba’nın yaptığı arkadaşlarının 60 dakika 10 kişi mücadelede etmesini gerektirdi. Belki biraz gerginlik ondadır. Onun dışında bence çocuklar elinde gelen mücadeleyi gösterdiler. 5 sakat, 3 gün arayla maç oynadık. Bu hiç kolay değil” değerlendirmesinde bulundu.

"BU GERGİNLİĞİN HİÇ BİR KATKISI YOK!"

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Son dönemde futbolda gerginliğin yüksek olmasının nedeninin sorulmasını üzerine Gümüşdağ, “Ben sezon başladığından beri açıklama yapmadım. Sezonu bitirdiğimiz de gereken görüşlerimizi beyan ederiz. Bu gerginlik ne Fenerbahçe’ye, ne Galatasaray’a bir fayda sağlamıyor ve değer katmıyor. Bu gerginlikler bugün değil, bu gerginlikler her var. Bu gerginliğin futbolun marka değerine hiçbir katkısı yok. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Türk futbolunda top oynamıyor. Diğer takımların durumunu da değerlendirmek lazım. Türk futbolunda gece gündüz sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinde tartışırsak diğer kulüplerin de alın teri var. Dolasıyla hakemler sadece bu maçlarda hata yapmıyor. Bu konulara girmek istemiyorum. Milli takıma hazırladığımız genç bir kaleci 60. dakikada sarı kart görüyor. Bizim statta 90+3. dakikada verirler. Oyuncuları kazanmak gerekiyor. Özellikle bu gençlere daha tahammül etmemiz gerekiyor. Bu oyuncular milli takıma hazırlanan çocuklar. Genel olarak performansların sezon başından beri iyi olduğunu söyleyemem” şeklinde konuştu.

"FUTBOLU 3 KULÜP ÜZERİNDE DEĞİL, GENELE YAYMAK LAZIM!"

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Hakem hatalarının sadece 3 kulüp nezdinde konuşulmaması gerektiğini dile getiren Başkan Gümüşdağ, “Hakem hataları her maçta oluyor. Aynı şekilde Avrupa’da bu haftanın tek galibi Başakşehir oldu. Dolasıyla bunlar önemli şeyler. Biraz daha futbolu 3 kulüp üzerinde değil, genele yaymak lazım. Bütün kulüplerimiz kıymetlidir. Herkes büyük emek veriyor” diye sözlerini tamamladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göksel Gümüşdağ Başakşehir fenerbahçe
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