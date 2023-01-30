Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına 4 golle damga vuran Enner Valencia için olay yorum! 'Yarın elimde sözleşmeyle giderim!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası, Fenerbahçe - Kasımpaşa müsabakasına sahne oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın 24. dakikasında 1-0 geriye düşen sarı - lacivertliler, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala arka arkaya bulduğu gollerle 2-1 öne geçti ve soyunma odasına skor avantajıyla gitti. İkinci yarıda da gollerine devam eden sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37 (P), 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 90+2. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Ekvadorlu yıldız Valencia'nın attığı 4 gol; sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini alırken, spor yazarı ve yorumcularının dikkatini çekti.

Mücadeleyi köşelerinde değerlendiren isimler, Arda Güler ve Enner Valencia'nın performansına övgüler yağdırdı. İşte yapılan yorumlar...

"ARDA'DAN İYİSİ YOK"

ERMAN TOROĞLU/FOTOMAÇ: "Dün gecenin önemli olayı Fenerbahçe açısından, Arda'nın ilk 11'de başlamasıydı. Fenerbahçe'de topu doğru kullanma açısından Arda'dan iyi oyuncu yok. Peki Jorge Jesus bu oyuncuyu ne yapıyor? 'Daha olmadı, fizik olarak hazır değil, sakatlanır' diyerek oynatmıyor. Futbolcu karpuz gibi yata yata olmaz; sahada oynayarak olur. Fenerbahçe seyircisinin ne olursa olsun stadı silme doldurması lazım. 3 puanlı lig çok şeylere gebedir."

"HOMURDANMALAR BAŞLIYORDU Kİ..."

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksa Valencia yapacak. Savruk bir futbolcu gibi görünse de, bazen çok tuhaf hatalar yapsa da gol şansı çok yüksek bir isim. Mesela Kasımpaşa'nın attığı golde Valencia'dan başlayıp Szalai'ye kadar devam eden hatalar zinciri vardı. Üstelik Fenerbahçe iyi oynamıyordu. Fakat birden iki dakika içinde Valencia ortaya çıkıp, maçı 2-1'e getiriverdi. İlkinde defans arasına çok iyi sızıp penaltı kazandırdı. Hemen akabinde de müthiş bir vuruş tekniği ile kötü giden çok şeyi lehe çeviriverdi. Homurdanmalar ıslıklanmalar başlamıştı ama ikinci yarı gelen goller ve ortaya konan futbol taraftarı tekrar kenetleyiverdi."

"YİNE 'BAŞKA' TAKIM OLDULAR"

GÜRCAN BİLGİÇ/FOTOMAÇ: "Arda Güler baskı yediğinde risk almadı. Aferin... Arkası dönük yakaladığında topu kaybetti dönemedi; çalışması lazım. Ama kaleye yüzünü döndüğünde, "eyvah, eyvah...." Takımın O'nu desteklemesi, sıkıştığında yardıma gelmesi, hata yaptığında başını okşaması önemliydi. Valencia dört gol attı. Penaltı atışındaki Jesus ısrarının altını çizelim. Penaltıcı belliyse, keyfiyet olmaz. Batshuayi'nin elindeki topun, kenardan gelen emirle Valencia'ya devredilmesi önemli. Jesus bir kez daha "Burada kimse kafasına göre hareket edemez" mesajını verdi takımına. Farklı kazandılar, Valencia dört gol attı, herkes mutlu. Bunlar güzel ama daha önemlisi eski günleri yaşadılar, nasıl kazandıklarını hatırladılar ve yine "başka" takım oldular. Dediğimiz gibi; geri döndüler..."

"SEZONUN EN KRİTİK MAÇI ADANA DEMİRSPOR"

SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "3'lü savunma ile önde basan ve orta ikilide Crespo-Arao ile harika baskı yapan o atlet takım, 4'lüye döndüğünden bu yana kimliğini kaybetti. Cem Karaca'nın başyapıtında dediği gibi arkası puslu aynasında saçlarını tarayan otomobil tamircisi çırağı gibi "olmadığı biri gibi" davranmaya başladı. JJ'nin tribinin hafif yollu bittiğini gözlemledik. O iyi haber. Ama bu direkt oyun devam edecekse orta alana bir oyuncu daha lazım. 2 santrfordan vazgeçip gerçek bir orta alan ile 4-2-3-1 klasiğine geçmek gerek. Bana kalsa "Hocam bildiğin dizilişle oyna, ama bana o tempolu oyunu geri ver" derdim. Demirspor maçı sezonun en kritik maçı. 3 puan demek şampiyonluk yarışında kuvvetle devam demek. Takım da yönetim de yeniden havaya girer. Ama o maçta bu maçtaki tutuk hal, bu maçtaki aymaz tavırlar, bu kadar pas hatası yapılamaz. Yani Demirspor maçı Guardiola'nın kendi camiasına seslendiği gibi "Tüm unsurlar ile geri dönme" maçı."

"JESUS, YANLIŞINI BIRAKTI"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Ferdi yine her zamanki gibi çok çalıştı, müthiş faydalı oynadı. Arda da dün gece bana göre şunu gösterdi: "Devamlı görev alsam, biraz daha maç eksikliğimi gidersem katkılarım daha da artacak." Üçüncü gol öncesi yaptığı kaliteli aşırtma, gerçekten seyir zevkini yükselten bir enstantaneydi. Dün gecenin bir artısı da Jesus'un çizgi defansı öne çıkarma yanlışını bırakmasıydı."

"KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR"

OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Galatasaray muazzam bir galibiyet serisi yakaladı ama daha ligin ortasındayız. Sezon sonuna kadar köprünün altından çok su akar. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş lig yarışının sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır. Rakiplerinin kazandığı haftada Fenerbahçe'nin bol gollü galibiyeti takımın öz güvenini artırmıştır. Arka arkaya yapılacak maçlarda Jesus'un yeniden rotasyona başlayacağını düşünüyorum."

"KİMSE KUSURA BAKMASIN"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: "Evet… Fenerbahçe 5-1 gibi net bir skorla ve uygun adımlarla rakibine hediye ettiği zirve için yoluna devam ediyor. Ancak, Kasımpaşa galibiyeti Fenerbahçe’nin dört dörtlük hale geldiğini göstermiyor. Birincisi son 45’te hiç iş düşmediği için hiç hata yapmayan takımın savunması, Jesus ustanın elinde düzeltilmeyi bekliyor. İkincisi beş golün dördü Valencia’ya aitse, tüm yumurtalar aynı sepette hissi veriyor. Kimse kusura bakmasın… Kazanırken uyarana dost deniyor."

"YANINA ELİMDE SÖZLEŞMEYLE GİDERİM"

NİHAT KAHVECİ/TRT SPOR: "1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin. Valencia da tarihe geçti" dedi. Teknik direktör Jorge Jesus'un maçı yaşadığını belirten Nihat Kahveci, ""Jesus'un bugün akıllı hamleleri vardı. Maçı yaşadığını gördük. Son dönemde o eski enerjisi yoktu, bugün o eski enerjisini gördük. Golden önce taçı hızlı kullandırttı, penaltıdan önce Batshuayi'ye bağırıp Valencia'nın atmasını sağladı, Valencia ile Ferdi'yi alkışlattı... Hep maçın içindeydi bugün. Fenerbahçe Yönetimi'nin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia'nın yanına elimde sözleşmeyle gider, fiyat bölümüne de istediğini yazdırtırım"

