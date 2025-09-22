SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı geçemedi! Nihat Kahveci ''Çanlar çalıyor'' diyerek o ismi uyardı... Oyuncuları çok sert eleştirdi...

Fenerbahçe, 47 dakika 10 kişi oynayan Kasımpaşa karşısında 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından yorumlarda bulunan Nihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü.

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı geçemedi! Nihat Kahveci ''Çanlar çalıyor'' diyerek o ismi uyardı... Oyuncuları çok sert eleştirdi...
Burak Kavuncu
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona ererken, maçın ardından yorumda bulunan Nihat Kahveci ‘‘Tedesco senin için çanlar çalıyor ben sana söyleyeyim’’ diyerek yeni hoca için sinyaller verdi. İşte Kahveci’nin sözleri…

‘‘BRAVO MU DİYELİM?’’

Fenerbahçe Kasımpaşa yı geçemedi! Nihat Kahveci Çanlar çalıyor diyerek o ismi uyardı... Oyuncuları çok sert eleştirdi... 1

Nihat Kahveci, “Fenerbahçeli oyunculara bir şey söyleyeyim. Ya 6 maç oynadınız, 6! Yenilgisiz takım. 3 galibiyet, 3 beraberlik almışsınız. Bravo mu diyelim? Tebrik mi edelim sizi? Tedesco burası proje takımı Leipzig, burası Schalke değil. Allah'ını seversen, bugünkü oyuncu değişiklikleri neydi? Semedo çıkıyor, Bartuğ ve Mert oynuyor. Bu profillerle mi kenarları kullanacaksın.” dedi.

‘‘ÇANLAR ÇALIYOR…’’

Fenerbahçe Kasımpaşa yı geçemedi! Nihat Kahveci Çanlar çalıyor diyerek o ismi uyardı... Oyuncuları çok sert eleştirdi... 2

Nihat Kahveci, “Tedesco senin için çanlar çalıyor ben sana söyleyeyim. Yeni başkan geldi, böyle durumlarda keskin müdahaleler yapılır. Galatasaray 18 yapacak belki bu hafta, Fenerbahçe 12'de kaldı. Rakip 10 kişi kaldı ya! Skriniar'ı bir kenara koyuyorum, maçın en iyisi.” dedi.

‘‘HAKEM HATASI VARKEN ÇIKIYORSUNUZ…’’

Fenerbahçe Kasımpaşa yı geçemedi! Nihat Kahveci Çanlar çalıyor diyerek o ismi uyardı... Oyuncuları çok sert eleştirdi... 3
Nihat Kahveci, “Birisi de takımdan demiyor mu, lig gidiyor diyemiyor mu! Hakem hatası varken çıkıyorsunuz 7 kişi konuşuyorsunuz. Bizi ıslıklıyorsunuz diyorsunuz. Bugün kimse sizi ıslıklamadı ne oynadınız 10 kişiye karşı. Böyle bir şey olur mu ya!” sözlerini söyledi.

‘‘FARKINDA MISINIZ LİG BİTTİ!’’

Fenerbahçe Kasımpaşa yı geçemedi! Nihat Kahveci Çanlar çalıyor diyerek o ismi uyardı... Oyuncuları çok sert eleştirdi... 4

Kahveci, “Cenk Tosun sahada yok, Asensio'yu niye oyundan alıyorsun? Kasımpaşa'nın 10 kişi olduğunu hiç hissettik mi? Fenerbahçeli futbolcular. Başkan da gitti, Mourinho gitti, sizi artık koruyacak kimse yok. Ben hep diyorum bak. Futbolcuya koz vermeyeceksin. Hakem hatası olsa biz konuşuruz. Kasımpaşa maçı kazanıyordu neredeyse. Bugün statta ben olsam, ben ıslıklardım. Fenerbahçeli oyuncular bir aynaya baksınlar artık. Fenerbahçeli taraftarlar farkında mısınız lig gitti.” Dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Ali Çelikler'den flaş Tedesco iddiası! Tarih verdi...Serdar Ali Çelikler'den flaş Tedesco iddiası! Tarih verdi...
Sadettin Saran'a sürpriz telefon! Tebrik etti...Sadettin Saran'a sürpriz telefon! Tebrik etti...
Anahtar Kelimeler:
transfer Kasımpaşa Nihat Kahveci fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.