Fenerbahçe Kasımpaşa'yı geçemedi! Nihat Kahveci ''Çanlar çalıyor'' diyerek o ismi uyardı... Oyuncuları çok sert eleştirdi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona ererken, maçın ardından yorumda bulunan Nihat Kahveci ‘‘Tedesco senin için çanlar çalıyor ben sana söyleyeyim’’ diyerek yeni hoca için sinyaller verdi. İşte Kahveci’nin sözleri…

‘‘BRAVO MU DİYELİM?’’

Nihat Kahveci, “Fenerbahçeli oyunculara bir şey söyleyeyim. Ya 6 maç oynadınız, 6! Yenilgisiz takım. 3 galibiyet, 3 beraberlik almışsınız. Bravo mu diyelim? Tebrik mi edelim sizi? Tedesco burası proje takımı Leipzig, burası Schalke değil. Allah'ını seversen, bugünkü oyuncu değişiklikleri neydi? Semedo çıkıyor, Bartuğ ve Mert oynuyor. Bu profillerle mi kenarları kullanacaksın.” dedi.

‘‘ÇANLAR ÇALIYOR…’’

Nihat Kahveci, “Tedesco senin için çanlar çalıyor ben sana söyleyeyim. Yeni başkan geldi, böyle durumlarda keskin müdahaleler yapılır. Galatasaray 18 yapacak belki bu hafta, Fenerbahçe 12'de kaldı. Rakip 10 kişi kaldı ya! Skriniar'ı bir kenara koyuyorum, maçın en iyisi.” dedi.

‘‘HAKEM HATASI VARKEN ÇIKIYORSUNUZ…’’



Nihat Kahveci, “Birisi de takımdan demiyor mu, lig gidiyor diyemiyor mu! Hakem hatası varken çıkıyorsunuz 7 kişi konuşuyorsunuz. Bizi ıslıklıyorsunuz diyorsunuz. Bugün kimse sizi ıslıklamadı ne oynadınız 10 kişiye karşı. Böyle bir şey olur mu ya!” sözlerini söyledi.

‘‘FARKINDA MISINIZ LİG BİTTİ!’’

Kahveci, “Cenk Tosun sahada yok, Asensio'yu niye oyundan alıyorsun? Kasımpaşa'nın 10 kişi olduğunu hiç hissettik mi? Fenerbahçeli futbolcular. Başkan da gitti, Mourinho gitti, sizi artık koruyacak kimse yok. Ben hep diyorum bak. Futbolcuya koz vermeyeceksin. Hakem hatası olsa biz konuşuruz. Kasımpaşa maçı kazanıyordu neredeyse. Bugün statta ben olsam, ben ıslıklardım. Fenerbahçeli oyuncular bir aynaya baksınlar artık. Fenerbahçeli taraftarlar farkında mısınız lig gitti.” Dedi.