SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 23:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamlandı.

Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Canlı Skor

Beşiktaş'ın Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyorBeşiktaş'ın Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Miguel Mendez olduFenerbahçe'nin yeni başantrenörü Miguel Mendez oldu
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kadın doğum kliniğinde büyük skandal! Genç kadınlara ilaç verip yumurtalarını yurt dışına satmışlar

Kadın doğum kliniğinde büyük skandal! Genç kadınlara ilaç verip yumurtalarını yurt dışına satmışlar

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Şampiyonlar Ligi'nde skandal hata! Seremonide çaldıkları müzikle tarihe geçtiler

Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

Mustafa Kemal Atatürk'e küfür eden Opet çalışanı kovuldu!

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

Galatasaray'a sezonun piyangosu vurdu! Her şey bitti derken umut ışığı geldi

Galatasaray'a sezonun piyangosu vurdu! Her şey bitti derken umut ışığı geldi

Dünya kupası efsanesi bacaklarını kaybetmek üzere! "Kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz..."

Dünya kupası efsanesi bacaklarını kaybetmek üzere! "Kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.