SPOR
  4. Fenerbahçe - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Fenerbahçe - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçe - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Kayseri’de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor müsabakasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan. Bu zorlu doksan dakikada VAR Hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu ve AVAR Hakemi Çağdaş Altay olacak.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Kupada hakemler belli olduKupada hakemler belli oldu
Kupada gol yağmuru!Kupada gol yağmuru!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Başakşehirli isimden Vedat Muriqi göndermesi

Başakşehirli isimden Vedat Muriqi göndermesi

Conor McGregor'dan tarihi zafer! 40 saniyede nakavt

Conor McGregor'dan tarihi zafer! 40 saniyede nakavt

Fenerbahçe ikinci yarıya galibiyetle başladı

Fenerbahçe ikinci yarıya galibiyetle başladı

Ali Koç'tan flaş TFF ve transfer açıklaması

Ali Koç'tan flaş TFF ve transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı

Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yiğido kupada da doludizgin!

Yiğido kupada da doludizgin!

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdiden tur cepte menerin hayırsız olsun umarım sezon sonu ağlamaklı olurlar, :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

İşte F.Bahçe - Kayserispor maçının hakemi

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş hakemleri belli oldu

Kupada hakemler belli oldu

ÖZET | Antalyaspor - Göztepe maç sonucu: 4-3

Kupada gol yağmuru!

ÖZET | Erzurumspor 3-2 Beşiktaş maç sonucu

Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı

ÖZET | Alanyaspor 3-1 Kasımpaşa maç sonucu

Alanyaspor turun kapısını araladı

ÖZET | Kayserispor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Kayseri'de kazanan çıkmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.