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Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından Enner Valencia'dan dikkat çeken paylaşım!

07.04.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-1 mağlup ederken adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı. Sarı-Lacivertliler'de Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından Enner Valencia'dan dikkat çeken paylaşım!
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başaran Fenerbahçe'de golcü oyuncu Enner Valencia maç sonu yaptığı paylaşımla gündemde.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

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Ekvadorlu yıldız oyundan alınırken tribünlerin bir kısmından tepki görürken, maç sonrası Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

O ANI PAYLAŞTI

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Enner Valencia, tribünlerin tepkisi sonrası teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini teselli ettiği anın görüntüsünü paylaştı.

37 MAÇTA 30 GOL

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol 5 asist kaydeden Valencia, Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası tepki görmüştü.


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