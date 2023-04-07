Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından Enner Valencia'dan dikkat çeken paylaşım!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başaran Fenerbahçe'de golcü oyuncu Enner Valencia maç sonu yaptığı paylaşımla gündemde.
Ekvadorlu yıldız oyundan alınırken tribünlerin bir kısmından tepki görürken, maç sonrası Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Enner Valencia, tribünlerin tepkisi sonrası teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini teselli ettiği anın görüntüsünü paylaştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 30 gol 5 asist kaydeden Valencia, Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası tepki görmüştü.