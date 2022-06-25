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Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı saat kaçta? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgisi!

25.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertliler yılın ilk hazırlık maçında sahasında Shkupi ile kozlarını paylaşmıştı. 2-2 eşitlikle sonuçlanan maç sonrası sarı lacivertliler ikinci hazırlık maçına çıkacak. Peki Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı saat kaçta? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgisi...

Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı saat kaçta? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgisi!

Fenerbahçe KF Tirana ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Peki Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı saat kaçta? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde...

FENERBAHÇE KF TİRANA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - KF Tirana hazırlık maçı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE KF TİRANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - KF Tirana Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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