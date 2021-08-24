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Fenerbahçe, Kolasinac’ta sona doğru!

24.08.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferinde sona yaklaştı. Son pürüzlerin çözülmesinin ardından sarı lacivertlilerin Boşnak oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Fenerbahçe, Kolasinac’ta sona doğru!

Fenerbahçe sol bek transferini tamamlamaya çok yakın. Teknik direktör Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, Arsenal’den Sead Kolasinac’ı kadroya katmaya hazırlanıyor.

Trtspor'un haberine göre; Bir süredir kulübüyle sözleşme fesih görüşmeleri yapan Boşnak futbolcu, İngiliz ekibiyle büyük ölçüde anlaştı.

Sözleşme feshinin ardından sarı lacivertlilerin deneyimli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.

ORTA SAHANIN SOLU

Mukavelesi sezon sonunda bitecek Kolasinac, Arsenal’den yıllık 5 buçuk milyon avro kazanıyordu.

Vitor Pereira’nın 28 yaşındaki futbolcuyu orta sahanın solunda oynatmayı planladığı gelen haberler arasında.

Kolasinac’ın transfer sürecinde Arsenal’den eski takım arkadaşı Mesut Özil ile de sürekli konuştuğu ve bu transferde Özil’in de katkısının bulunduğu öğrenildi.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Arsenal FC
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